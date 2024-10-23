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13:47, 23 октября 2024Экономика

Россия сохранила статус главного поставщика нефти Индии

The Economic Times: Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию

Фото: Amit Dave / Reuters

Россия сохранила статус главного поставщика нефти Индии. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщает The Economic Times.

Доля России в поставках сырья в Индию составила 39 процентов. Остаться на позициях лидера удалось благодаря привлекательной стоимости энергоресурсов. По словам аналитика Vortexa Серены Хуан, импорт российской нефти в Индию с апреля по сентябрь оказался на 2,5 процента выше год к году.

На втором месте среди основных партнеров оказались Ирак и Саудовская Аравия с долями в 18 и 13 процентов соответственно. За последний год их показатели сократились на 0,5 процента. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США нарастили объемы отгрузок в Индию до 8 и 5,5 процента. Всего азиатская страна стала закупать нефти на четыре процента больше.

Согласно данным ОПЕК, в августе доля российских поставок нефти в структуре индийского импорта сократилась с 45 до 40 процентов в общем объеме импорта углеводорода.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игоря Юшкова, подход страны к закупкам российских углеводородов отличается от китайского. Почти всю приобретаемую за границей нефть Индия передает местным нефтеперерабатывающим заводам, чью продукцию потом перепродает иностранным покупателям.

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      Вячеслав Агапов
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