Названо главное различие энергетической политики Индии и Китая

Аналитик Юшков: Индия использует закупаемое сырье для переработки и реэкспорта

У энергетической политики Индии, являющейся наряду с Китаем одним из главных мировых покупателей сырья, есть важное отличие от политики КНР. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков. Его слова приводит РИА Новости.

Это отличие, пояснил эксперт, заключается в том, что почти все закупаемое за рубежом сырье Индия отправляет сначала на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а затем продает нефтепродукты иностранным покупателям. Речь идет о дальнейшей реализации за границей в том числе дизельного топлива и мазута. «В отличие от Пекина, почти все идет на реэкспорт», — резюмировал Юшков.

Подобная энергетическая политика позволяет этой азиатской стране активно зарабатывать и получать существенную экономическую выгоду. На этом фоне, как полагает эксперт, Россия в обозримом будущем сохранит за собой статус главного поставщика сырья в Индию. «Перескочить сразу на возобновляемые источники не выйдет — технология дорогая и многим просто недоступна, так что нефть останется в приоритете», — заключил аналитик.

Россия начала резко наращивать поставки в Индию после ввода масштабных западных санкций. По итогам июля 2024-го РФ сохранила за собой лидерство по объемам экспорта в эту азиатскую страну, обеспечив 45 процентов иностранных поставок сырья. На втором месте по этому показателю с большим отставанием оказался Ирак. На его долю пришлось 17 процентов индийского нефтяного импорта. Тройку лидеров замкнула Саудовская Аравия (девять процентов).