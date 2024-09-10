Россия стала главным поставщиком нефти в Индию

Kpler: Россия обеспечила 45 % поставок нефти в Индию в июле

По итогам июля Россия сохранила за собой лидерство в структуре индийского нефтяного импорта, обеспечив в общей сложности 45 процентов иностранных поставок сырья в азиатское государство. Об этом сообщается в сентябрьском отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В докладе ОПЕК использовались статистические данные, собранные аналитиками компании Kpler. По их сведениям, доля России в структуре индийского нефтяного импорта по итогам июля сохранилась на уровне, установленном в июне.

На втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков сырья в азиатское государство оказался Ирак. Экспортеры из этой ближневосточной страны обеспечили 17 процентов индийского нефтяного импорта. Тройку лидеров замкнула Саудовская Аравия с долей в девять процентов. В целом во втором летнем месяце среднесуточный объем импорта сырья Индией снизился к июньскому уровню менее чем на процент и опустился до отметки в 4,6 миллиона баррелей, резюмировали эксперты.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в июле Индия смогла опередить Китай в списке крупнейших покупателей российской нефти. Среднесуточный объем импорта сырья из РФ достиг рекордного уровня в 2,07 миллиона баррелей. В месячном выражении показатель вырос на 4,2 процента, а в годовом — на 12 процентов. На этом фоне доля России в структуре индийского нефтяного импорта, по данным агентства, достигла отметки в 44 процента.