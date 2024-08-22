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14:44, 22 августа 2024Экономика

Назван крупнейший покупатель российской нефти

Reuters: Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти в июле

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам июля 2024 года Индия смогла опередить Китай и вышла на первое место по среднесуточным объемам импорта российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что среднесуточный объем поставок российского сырья в Индию в июле достиг рекордной отметки в 2,07 миллиона баррелей и превысил июньский показатель на 4,2 процента. В годовом выражении ежедневный экспорт вырос на 12 процентов. На этом фоне доля поставок нефти из РФ в структуре индийского импорта составила 44 процента, что также стало наивысшим значением.

Для сравнения, среднесуточные поставки российского сырья в Китай за этот период времени составили 1,76 миллиона баррелей. Эксперты связали снижение интереса КНР к сырью из РФ с более низкой прибылью местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от производства топлива.

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Индийские же предприятия, напротив, во втором летнем месяце проявили повышенный интерес к российской нефти. Это обусловлено во многом скидками, которые продолжают предоставлять им сырьевые экспортеры из РФ. По мнению одного из источников агентства, подобная динамика будет сохраняться до тех пор, пока власти западных стран не ужесточат санкции в отношении российского сырья.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о постепенном восстановлении экспорта российской нефти морем. Так, в период с 5 по 11 августа поставки сырья из РФ водным путем достигли отметки в 23,04 миллиона баррелей. Эти объемы перевозили в общей сложности 30 танкеров. Согласно данным отслеживания судов, с середины июля объемы морского экспорта российского сырья увеличились на 80 тысяч баррелей в сутки и достигли максимального с начала второго летнего месяца показателя в 3,19 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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