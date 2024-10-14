Индия уменьшила долю поставок нефти из России

ОПЕК: доля России в структуре индийского импорта нефти снизилась до 40 процентов

В последнем месяце лета изменилась доля российских поставок нефти в структуре индийского импорта. Об этом сообщается в октябрьском отчете ОПЕК.

По его данным, в августе Индия снизила долю поставок нефти из России с 45 до 40 процентов в общем объеме импорта данного углеводорода.

Как рассказал в конце сентября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков, подход Индии к закупкам российских углеводородов существенно отличается от китайского. Оказывается, что почти всю приобретаемую за границей нефть Индия передает местным нефтеперерабатывающим заводам, чью продукцию потом перепродает иностранным покупателям. Иными словами, в Индии почти вся импортная нефть уходит на реэкспорт.

Согласно выводам аналитиков компании Kpler, в том же месяце Турция вдвое уменьшила закупки сырья из России. Так, среднесуточный объем импорта российской нефти снизился до чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки. В начале июня речь шла в среднем о 400-450 тысячах баррелей.

28 сентября стало известно об отказе Индии покупать СПГ с «Арктик СПГ 2», так как данный товар относится к подсанкционным.