Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 14 октября 2024Экономика

Индия уменьшила долю поставок нефти из России

ОПЕК: доля России в структуре индийского импорта нефти снизилась до 40 процентов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В последнем месяце лета изменилась доля российских поставок нефти в структуре индийского импорта. Об этом сообщается в октябрьском отчете ОПЕК.

По его данным, в августе Индия снизила долю поставок нефти из России с 45 до 40 процентов в общем объеме импорта данного углеводорода.

Как рассказал в конце сентября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков, подход Индии к закупкам российских углеводородов существенно отличается от китайского. Оказывается, что почти всю приобретаемую за границей нефть Индия передает местным нефтеперерабатывающим заводам, чью продукцию потом перепродает иностранным покупателям. Иными словами, в Индии почти вся импортная нефть уходит на реэкспорт.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Согласно выводам аналитиков компании Kpler, в том же месяце Турция вдвое уменьшила закупки сырья из России. Так, среднесуточный объем импорта российской нефти снизился до чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки. В начале июня речь шла в среднем о 400-450 тысячах баррелей.

28 сентября стало известно об отказе Индии покупать СПГ с «Арктик СПГ 2», так как данный товар относится к подсанкционным.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили завозить мигрантов по-новому. К чему это может привести?

      Алиев назвал «нереальным» предложение Армении по мирному договору

      Стать ученым в Москве станет проще

      Верховный суд подтвердил увольнение судьи за мат в общении с коллегами

      Москвичей предупредили о гололедице

      Врач опровергла один из самых популярных мифов о меде

      Предлагаемые зарплаты в одном регионе России выросли на 25 процентов

      Названа особенность самого распространенного в России типа коронавируса

      Мишустин рассказал о зависимости России от импорта

      Минсельхоз признал проблемы с достижением цели по вывозу продовольствия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше