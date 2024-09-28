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00:38, 28 сентября 2024Мир

Индия не захотела покупать газ с «Арктик СПГ 2»

Reuters: Индия не захотела покупать газ с «Арктик СПГ 2»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Индия не будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) с «Арктик СПГ 2», заявил министр нефти Панкадж Джайн. Его слова приводит Reuters.

Джайн подчеркнул. что страна не покупает подсанкционных товаров. «То, на что распространяются широкие санкции, мы не трогаем», — отметил он.

Ранее США внесли в SDN-list две индийские компании и их суда за связь с российским проектом «Арктик СПГ-2». В черный список попали Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Санкции также коснулись их газовозов Mulan и New Energy, зарегистрированных под флагом Палау.

До этого Financial Times сообщала, что последние партии СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2» не удалось продать, потому что потенциальные клиенты опасаются санкций США.

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      Сергей Грехов
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