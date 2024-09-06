США внесли индийские компании в черный список за связь с российским проектом

США внесли в SDN-list две компании из Индии и их суда за связь с «Арктик СПГ-2»

США внесли в SDN-list две индийские компании и их суда за связь с российским проектом «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает «Интерфакс».

В черный список попали Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Санкции также коснулись их газовозов Mulan и New Energy, зарегистрированных под флагом Палау.

Ранее Financial Times сообщало, что последние партии сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2» не удалось продать, потому что потенциальные клиенты опасаются санкций США. Попытки собрать теневой флот для перевозки газа менее успешны, чем в случае с нефтью: газовозов в мире меньше, и они все на виду.

Поставки с российского предприятия должны были начаться зимой, но введенные ограничения заставили «Новатэк» объявить форс-мажор из-за отсутствия судов необходимого ледового класса, без которых вывозить топливо невозможно. Строительство судов было заказано в Южной Корее, но верфь разорвала контракт из-за ограничительных мер.

В начале июля США пересмотрели санкционный режим в отношении российских граждан и компаний. Отныне контрагенты из третьих стран рискуют попасть под вторичные санкции за проведение транзакций с подсанкционными россиянами и компаниям из РФ.