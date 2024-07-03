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18:38, 3 июля 2024Экономика

США внесли изменения в санкции против физлиц и компаний из России

США предупредили об угрозе вторичных мер за сделки с подсанкционными фирмами РФ

Фото: Matt Smith Photographer / Shutterstock / Fotodom

Власти США внесли изменения в санкционный режим в отношении физических лиц и компаний из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Министерства финансов (Минфина) Соединенных Штатов.

Теперь контрагентам из третьих стран будут грозить вторичные санкции американских властей за проведение транзакций с подсанкционными россиянами и компаниям из РФ. Подобное предупреждение внесли представители Минфина США. В ведомстве добавили в перечень основных положений санкционного режима в отношении России следующую формулировку: «Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024».

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В первой половине июня власти Соединенных Штатов ужесточили антироссийские санкции. Новые ограничения затронули в общей сложности более 300 физических и юридических лиц из РФ, Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки. Среди них оказались свыше 30 физлиц и более 200 структур из России и Китая. Значительное расширение санкционного списка в Минфине США объяснили необходимостью противостоять содействию РФ со стороны третьих стран в военно-технической отрасли.

Кроме того, санкции ввели в отношении Мосбиржи и ее дочерних организаций, включая Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого российской площадке пришлось прекратить торги долларами и евро, а Центробанку (ЦБ) — приостановить операции с гонконгскими долларами. При этом в регуляторе пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

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      Анатолий Акулов
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