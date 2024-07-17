Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Политик пригласил британского музыканта выступить с концертами перед российскими бойцами. «Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул Медведев.

Ранее Уотерс заявил о возросшем уважении к российскому президенту Владимиру Путину.

Музыкант назвал несправедливыми свои слова о том, что Путин — гангстер. Он отметил, что, возможно, политик «руководит своей страной во благо всего народа России».