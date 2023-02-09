Лидер Pink Floyd заявил о возросшем уважении к Путину

Лидер Pink Floyd Роджерс Уотерс заявил о возросшем уважении к Владимиру Путину

Лидер группы Pink Floyd Роджерс Уотерс заявил о возросшем уважении к российскому президенту Владимиру Путину. Интервью с ним опубликовало издание Telegraph.

Музыкант назвал несправедливыми свои слова о том, что Путин — гангстер. Он отметил, что, возможно, политик «руководит своей страной во благо всего народа России».

Исполнитель также высказался об Украине. «Украина — глубоко разделенная страна. На самом деле это вообще не страна, она существует только со времен [первого секретаря ЦК КПСС Никиты] Хрущева, с 1956 года. Так что это какой-то смутный эксперимент», — заявил он.

Ранее Роджер Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), где прокомментировал специальную военную операцию (СВО) на Украине. Он заявил, что не считает СВО на Украине неспровоцированной. По его мнению, Москва начала спецоперацию в стране по вынужденным причинам.

«Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом», — подчеркнул он. При этом Уотерс добавил, что не поддерживает российскую спецоперацию.