Лидер Pink Floyd осудил провокаторов конфликта на Украине

Создатель Pink Floyd Уотерс на СБ ООН назвал конфликт на Украине спровоцированным

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), где прокомментировал конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Музыкант назвал конфликт на Украине спровоцированным. По его мнению, Москва начала спецоперацию в стране по вынужденным причинам.

«Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом», — подчеркнул он.

При этом Уотерс добавил, что не поддерживает российскую спецоперацию. Он также попросил президентов России, Украины и США, а также НАТО и Евросоюз договориться о прекращении огня сегодня.

В октябре Уотерс рассказал, что его внесли в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком». По его мнению, он оказался в перечне украинского правительства из-за открытой поддержки России. Уотерс признался, что воспринимает эту угрозу как реальную.

Также Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской и призвал «прекратить бойню». Он осудил поставки оружия Киеву и заявил, что «подбрасывание топлива» не способствует скорейшему завершению конфликта.