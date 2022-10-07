Лидер Pink Floyd сообщил о включении в «расстрельный список» Украины

Фронтмен Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал, что попал в базу данных сайта «Миротворец»

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналу Rolling Stone рассказал, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком». Музыкант считает, что оказался в этом перечне украинского правительства из-за того, что открыто поддерживал Россию.

Уотерс признался, что воспринимает эту угрозу как реальную. «Они же недавно убивали людей. И когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут ликвидирован. Теперь так произошло и с моим фото», — заметил рокер.

Музыкант считает, что кризис на Украине спровоцировали США. Он убежден в том, что Россия старалась урегулировать конфликт дипломатическим путем на протяжении 20 лет, однако Америка сделала все для обострения конфликта. «Сообщения о зверствах россиян на Украине я называю западной пропагандой», — подчеркнул Уотерс.

Ранее сообщалось, что на «Миротворец» попал российский оппозиционер Максим Кац (внесен в список физлиц-иноагентов). Каца внесли в этот список после его заявления о том, что «российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам».