Российский оппозиционер попал на «Миротворец»

Российский оппозиционер Максим Кац попал на украинский сайт «Миротворец»

Российский оппозиционер Максим Кац попал в базу украинского националистического сайта «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал «Сигнал».

Каца внесли в этот список после его заявления о том, что «российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам».

В сообщении администраторов сайта говорится, что они просят силовые структуры «рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины».

В конце мая на «Миротворец» также попал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В карточке политика указано, что он «участвовал в информационной спецоперации России против Украины», а также является «соучастником преступлений российской власти».