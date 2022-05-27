Бывший госсекретарь США попал в базу сайта «Миротворец»

Экс-госсекретарь США Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

В карточке политика указано, что он «участвовал в информационной спецоперации России против Украины», а также является «соучастником преступлений российской власти». Авторы также привели краткую биографию Киссинджера и оставили ссылки на его заявления, опубликованные в российских СМИ.

Ранее Киссинджер предложил Западу отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву — пойти на территориальные уступки. Переговоры между сторонами конфликта, считает он, должны возобновиться в ближайшие два месяца, иначе «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».

На слова экс-госсекретаря отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Киссинджер считал, что выступает не в Давосе, а в Мюнхене 1938 года, где главы правительств Великобритании, Германии, Франции и Италии подписали соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии.