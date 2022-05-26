Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938 года

Зеленский напомнил советнику президента США Киссинджеру о событиях 1938 года в Мюнхене

Фото: Офис Президента Украины

Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, предложивший Киеву уступить России часть территорий, похоже, думает, что выступает не в Давосе, а в Мюнхене в 1938 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В календаре господина Киссинджера не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что выступает перед аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — сравнил Зеленский и напомнил, что в 1938 году, когда семья советника президента США бежала из нацистской Германии, Киссинджеру было 15 лет.

Президент Украины также отметил, что в мире снова находятся те, кто предлагает учитывать интересы России. «Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир», — указал он.

Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки.

В сентябре 1938 году в Мюнхене между главами правительств Великобритании, Германии, Франции и Италии было подписано соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. Эти события предшествовали Второй мировой войне.

«Нас просто вышвырнули»
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц высказался против мирных условий со стороны России
Перечислены способы поддерживать белизну кроссовок все лето
Дома и школа пострадали при обстреле российского села со стороны Украины
Готовившийся подорвать отдел полиции в Магадане мужчина получил 20 лет
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Лукашенко заподозрил НАТО в разведке нового театра военных действий
В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки
Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938 года
Назван способ за секунды натереть сыр
Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.