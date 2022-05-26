Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938 года

Зеленский напомнил советнику президента США Киссинджеру о событиях 1938 года в Мюнхене

Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, предложивший Киеву уступить России часть территорий, похоже, думает, что выступает не в Давосе, а в Мюнхене в 1938 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В календаре господина Киссинджера не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что выступает перед аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — сравнил Зеленский и напомнил, что в 1938 году, когда семья советника президента США бежала из нацистской Германии, Киссинджеру было 15 лет.

Президент Украины также отметил, что в мире снова находятся те, кто предлагает учитывать интересы России. «Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир», — указал он.

Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки.

В сентябре 1938 году в Мюнхене между главами правительств Великобритании, Германии, Франции и Италии было подписано соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. Эти события предшествовали Второй мировой войне.