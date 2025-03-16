Журналист Карлсон выразил уважение президенту Путину

Журналист Такер Карлсон выразил уважение президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом.

«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — сказал он.

Американский журналист также добавил, что у Москвы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире.

Ранее Такер Карлсон раскритиковал власти Украины. Также он отметил, что хорошо относится к украинцам, и назвал их храбрыми и порядочными людьми. «Но я думаю, что их правительство — абсолютное зло», — сказал журналист.