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21:01, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал правительство Украины абсолютным злом

Журналист Такер Карлсон назвал правительство Украины абсолютным злом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал власти Украины. Об этом он рассказал в интервью с экс-советником Пентагона, отставным полковником Вооруженных сил (ВС) США Дугласом Макгрегором, запись беседы доступна на YouTube.

Карлсон отметил, что хорошо относится к украинцам, и назвал их храбрыми и порядочными людьми. «Но я думаю, что их правительство — абсолютное зло», — сказал журналист. Макгрегор согласился с ним и заявил, что США нужно прекратить военную поддержку Киева, чтобы нормализовать отношения с Россией.

Ранее Карлсон сравнил Нью-Йорк с помойкой. По мнению журналиста, город очень грязный и дурно пахнущий. Он также выразил надежду, что мегаполис изменится к лучшему.

До этого Карлсон заявил, что Россия победила США в конфликте на Украине, несмотря на то, что Вашингтон оказывал Киеву военную помощь. По его мнению, Вашингтон ведет переговоры с Москвой не с позиции силы.

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