Журналист Такер Карлсон заявил, что Нью-Йорк похож на помойку

Американский журналист Такер Карлсон в беседе с телеведущим Крисом Куомо заявил, что Нью-Йорк напоминает помойку. О том, что он испытывает стыд за самый большой город США, Карлсон рассказал в подкасте, запись которого доступна на его YouTube-канале.

«Это самый великий город самой великой нации на земле, и он похож на помойку. Он воняет, он грязный и не очень хорошо функционирующий. Это недопустимо», — сказал журналист.

Карлсон подчеркнул, что сформировал такое мнение, так как много путешествовал по миру и видел, как живут люди в других странах. «Как человеку, который часто путешествует, мне стыдно приезжать в Нью-Йорк. Аэропорт выглядит постыдно, дорога к нему тоже», — добавил Карлсон

При этом журналист отметил, что любит свою страну и хочет, чтобы Нью-Йорк менялся к лучшему.

Ранее Карлсон назвал победителя в конфликте на Украине. По мнению журналиста, Россия победила США в этом противостоянии, несмотря на то, что Вашингтон оказывал Киеву военную помощь.