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20:53, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

США ввели санкции против Симоньян

США ввели санкции против Russia Today и Маргариты Симоньян

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе, как следует из опубликованного заявления, оказались телеканал Russia Today (RT) и его главный редактор Маргарита Симоньян.

«Россия уже давно использует искусственный интеллект, дипфейки и дезинформацию, чтобы подорвать доверие к избирательным процессам и институтам в США. С начала 2024 года руководители RT начали еще более гнусную кампанию по вербовке ничего не подозревающих американских инфлюенсеров», — говорится в заявлении Минфина.

Помимо Симоньян, в списке оказались ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычной редакции RT Андрей Кияшко, глава отдела цифровых проектов Константин Калашников. Кроме того, США ввели санкции против Алексея Гаращенко, который назван главой хактивистской группы RaHDit, а также двоих связанных с ним россиян. Один из них, по мнению Вашингтона, принимал участие в разработке «киберинструментов, используемых ФСБ».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы, намеченные на 5 ноября 2024 года. В частности, сообщалось, что власти Соединенных Штатов считают медиагруппу Russia Today «главным источником дезинформации» и хотят провести ее проверку.

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      Олег Давыдов
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