Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 4 сентября 2024Мир

США обвинят Россию в якобы вмешательстве в президентские выборы

CNN: администрация Байдена обвинит Россию в якобы вмешательстве в выборы

Фото: Megan Varner / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обвинит Россию в якобы вмешательстве в выборы, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Ожидается, что в среду [4 сентября] США предпримут ряд шагов, направленных на противодействие усилиям Кремля, включая публичное осуждение Белым домом действий и объявление Министерством юстиции о мерах правоохранительных органов, направленных против тайной российской кампании, сообщили источники», — приводит издание мнение источников.

Как отмечают авторы материала, власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) якобы «главным источником дезинформации» и хотят провести ее проверку. Она может коснуться как граждан России, так и самих американцев.

30 июля Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обвинило Россию, Китай и Иран в попытке якобы вмешаться в выборы путем привлечения американцев для «распространения пропаганды». По мнению американской разведки, «иностранные субъекты» нанимают американцев, которые размещают определенный контент в соцсетях, направленный на распространение повестки Москвы, Пекина и Тегерана. Также ведомство назвало Россию «самой большой угрозой для американских выборов».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по Львову. Какие потери понесли ВСУ?

      Российскому мобилизованному вынесли приговор за уклонение от службы

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

      В Донецке два подростка погибли из-за удара ВСУ по рынку

      Женщина-трансгендер обворовывала туристов в Таиланде ради мести бывшему парню

      Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани

      В России гражданина Украины мобилизовали на СВО и отказали в выплате

      В США оценили роль Су-34 в СВО

      Экс-кандидат в мэры российского города пообещала глубокое погружение в тему секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше