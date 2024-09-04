США обвинят Россию в якобы вмешательстве в президентские выборы

CNN: администрация Байдена обвинит Россию в якобы вмешательстве в выборы

Администрация президента США Джо Байдена обвинит Россию в якобы вмешательстве в выборы, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Ожидается, что в среду [4 сентября] США предпримут ряд шагов, направленных на противодействие усилиям Кремля, включая публичное осуждение Белым домом действий и объявление Министерством юстиции о мерах правоохранительных органов, направленных против тайной российской кампании, сообщили источники», — приводит издание мнение источников.

Как отмечают авторы материала, власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) якобы «главным источником дезинформации» и хотят провести ее проверку. Она может коснуться как граждан России, так и самих американцев.

30 июля Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обвинило Россию, Китай и Иран в попытке якобы вмешаться в выборы путем привлечения американцев для «распространения пропаганды». По мнению американской разведки, «иностранные субъекты» нанимают американцев, которые размещают определенный контент в соцсетях, направленный на распространение повестки Москвы, Пекина и Тегерана. Также ведомство назвало Россию «самой большой угрозой для американских выборов».