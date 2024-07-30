В США обвинили Россию в попытке вмешаться в выборы

ЦРУ обвинило Россию и Китай в привлечении американцев для пропаганды

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обвинило Россию, Китай и Иран в попытке якобы вмешаться в выборы путем привлечения американцев для распространения пропаганды. Об этом сообщил аппарат директора национальной разведки США в отчете, опубликованном на сайте.

«США продолжают наблюдать за иностранными субъектами, которые проводят или планируют действия, нацеленные на попытку повлиять на выборы. Говоря конкретно, в их число входят Россия, Китай и Иран», — отмечает ведомство.

По мнению американской разведки, «иностранные субъекты» нанимают американцев, которые размещают определенный контент в соцсетях, направленный на распространение повестки Москвы, Пекина и Тегерана. Также ведомство назвало Россию «самой большой угрозой для американских выборов».

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что КНР не собирается вмешиваться в выборы президента США и призывает американскую сторону прекратить распространение дезинформации. Он также подчеркнул, что Пекин требует от Вашингтона остановить распространение дезинформации и клеветы, которая «порочит Китай и мешает проведению выборов».