Главный соперник США пообещал не влиять на выборы

МИД КНР: Китай не будет вмешиваться в выборы в США

Китай не собирается вмешиваться в выборы президента США и призывает американскую сторону прекратить распространение дезинформации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в американские выборы», — отметил представитель.

Линь Цзянь также подчеркнул, что Пекин призывает прекратить Вашингтон распространение дезинформации и клеветы, которая «порочит Китай и мешает проведению выборов».

26 июля посол КНР в Вашингтоне Се Фэн заявил, что Китай не планирует вмешиваться в президентские выборы в США и взамен ждет такого же подхода относительно «тайваньского вопроса». Он добавил, что Пекин надеется на двустороннее благотворное партнерство с Вашингтоном по данным вопросам.