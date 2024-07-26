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04:23, 26 июля 2024Мир

Раскрыт план Китая относительно американских выборов

Посол КНР в США Се Фэн: Пекин не будет вмешиваться в выборы в США в ноябре

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Пекин не планирует вмешиваться в президентские выборы в США, которые проуйдут в ноябре 2024 года. Взамен в КНР ждут такого же подхода, в частности, относительно «тайваньского вопроса», такую информацию раскрыл посол КНР в Вашингтоне Се Фэн во время торжественного приема в посольстве в честь 97-летия со дня создания Китайской народно-освободительной армии, передает РИА Новости.

«Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы», — подчеркнул дипломат.

Се Фэн добавил, что Китай надеется на двустороннее благотворное партнерство, особенно выделив проблему Тайваня как основной раздражитель в отношениях двух государств.

Ранее Китай расширил санкции против США из-за продаж вооружений Тайваню. Поводом для расширения антиамериканских санкций послужило нарушение принципа одного Китая.

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      Александра Синицына
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