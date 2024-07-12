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14:32, 12 июля 2024Экономика

Китай расширил санкции против США из-за продаж вооружений Тайваню

Власти Китая ввели санкции против шести военно-промышленных компаний США

Фото: David Gray / Reuters

Власти Китая ввели санкции против шести военно-промышленных компаний США из-за поставок вооружений Тайваню. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства азиатской страны.

КНР ввела ограничения в отношении американских компаний Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technology. Санкционные меры подразумевают в том числе блокировку движимого и недвижимого имущества вышеуказанных корпораций на территории Китая.

В ограничительный список также попали генеральный директор Aerospace Environment Вахид Наваби и глава Anduril Corporation Брайан Шимпф. Помимо этого санкции затронули директоров подразделений вышеперечисленных американских компаний. С 12 июля 2024 года им запрещен въезд на территорию Китая, включая Гонконг и Макао. Кроме того, с этой даты их имущество в КНР заморозили.

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В Министерстве иностранных дел КНР отметили, что поводом для расширения антиамериканских санкций послужило нарушение принципа территориальной целостности азиатского государства — так называемого принципа одного Китая. «США (...) серьезно вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

Эти санкции не стали первыми в отношении компаний и физических лиц из США. Во второй половине июня 2024 года власти КНР ввели ограничения против оборонной корпорации Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню. Под санкции попали главы различных подразделений компании в КНР, а также представители руководящего звена.

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      Анатолий Акулов
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