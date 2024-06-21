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13:36, 21 июня 2024Экономика

Китай ввел санкции против американского производителя оружия

Китай ввел санкции против Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Китай ввел санкции против американской компании — производителя оружия Lockheed Martin. Об этом со ссылкой на заявление МИД КНР пишет РИА Новости.

Причиной введенных ограничений называются продажи вооружения Тайваню. В заявлении ведомства указано, что поставки оружия из США Тайваньскому региону Китая серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных заявления стран. Экспорт американского вооружения в МИД КНР назвали серьезным вмешательством во внутренние дела республики. Китай ввел санкции против различных подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin в качестве контрмер на решения США.

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Так, под ограничения попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories и Lockheed Martin Ventures, а также генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет, главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон и финансовый директор Джей Малаве. Их имущество на территории КНР будет заморожено, а въезд в страну будет закрыт. Китайским компаниям и физическим лицам запрещено вести какую-либо деятельность с соответствующими лицами. Меры китайских властей вступают в силу с 21 июня.

Ранее стало известно, что Вашингтон одобрил новую крупную продажу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тайваню на 360 миллионов долларов. В Госдепартаменте США отметили, что сделка поможет улучшить безопасность Тайваня, а также «поддержит политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе».

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