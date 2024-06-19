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08:57, 19 июня 2024Мир

США одобрили продажу беспилотников Тайваню на 360 миллионов долларов

Госдепартамент: США одобрили новую крупную продажу беспилотников Тайваню

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Вашингтон одобрил новую крупную продажу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тайваню на 360 миллионов долларов. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США, передает The Independent.

«Администрация президента США Джо Байдена одобрила новую продажу оружия Тайваню на сумму 360 миллионов долларов, отправив на остров сотни вооруженных дронов, ракетное оборудование и сопутствующие материалы», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что сделка поможет улучшить безопасность Тайваня, а также «поддержит политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе».

16 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США толкают Пекин к нападению на Тайвань. В частности, он об этом сказал в апреле 2023 года в ходе встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Китайский лидер также выразил опасения, что конфликт с США разрушит достижения страны и помешает добиться «великого возрождения» к 2049 году.

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      Дарья Устьянцева
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