В России указали на «полный правовой беспредел» в Прибалтике

Говорить о Брюсселе и верховенстве права бессмысленно. Так исполнительный директор фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом Александр Удальцов в беседе с RT охарактеризовал риторику стран Евросоюза (ЕС), требующего от других уважать «верховенство права».

По словам Удальцова, особенно это касается стран Прибалтики. Он напомнил, что был послом в двух республиках — Литве и Латвии — и давно следит за их активностью во внешней и внутренней политике.

Сегодня это страны, демонстрирующие полный правовой беспредел, и ждать от них каких-то шагов, которые бы говорили об обратном, абсолютно не ожидаем Александр Удальцов исполнительный директор фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали причину «кризиса за кризисом» в мир и напомнили о важности верховенства международного права.