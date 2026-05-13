Говорить о Брюсселе и верховенстве права бессмысленно. Так исполнительный директор фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом Александр Удальцов в беседе с RT охарактеризовал риторику стран Евросоюза (ЕС), требующего от других уважать «верховенство права».
По словам Удальцова, особенно это касается стран Прибалтики. Он напомнил, что был послом в двух республиках — Литве и Латвии — и давно следит за их активностью во внешней и внутренней политике.
Сегодня это страны, демонстрирующие полный правовой беспредел, и ждать от них каких-то шагов, которые бы говорили об обратном, абсолютно не ожидаем
Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали причину «кризиса за кризисом» в мир и напомнили о важности верховенства международного права.