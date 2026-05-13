Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 13 мая 2026Россия

Обстановка на загоревшейся после взрыва российской нефтебазе изменилась

МЧС: Открытое горение на нефтебазе под Уфой ликвидировано
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Под Уфой пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе, загоревшейся после взрыва. Об изменении обстановки на месте происшествия сообщило МЧС Башкирии в Max.

Как сообщили в ведомстве, в тушении задействованы 60 человек и 23 единицы техники.

Ранее в сети появилось видео с последствиями происшествия. На кадрах видно, как над предприятием поднимается огромный столб черного дыма.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. Возгорание произошло при зачистке одного из резервуаров от донных отложений. В результате нарушения технологического процесса вспыхнула нефть. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

По данным СМИ, пострадали семь человек. Четверых из них ищут спасатели, трое других госпитализированы в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    39-летнюю популярную актрису не узнали на новых фото

    Отношение миллениалов и зумеров к своей красоте оценили

    Обстановка на загоревшейся после взрыва российской нефтебазе изменилась

    В России указали на «полный правовой беспредел» в Прибалтике

    ВВС США получат гиперзвукового «убийцу китайских кораблей»

    В Европе указали на важный сигнал по Украине

    Great Wall прекратил продажи одной модели в России

    Китай отправил в космос искусственные эмбрионы

    В России отреагировали на заявление Карла III об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok