Обстановка на загоревшейся после взрыва российской нефтебазе изменилась

МЧС: Открытое горение на нефтебазе под Уфой ликвидировано

Под Уфой пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе, загоревшейся после взрыва. Об изменении обстановки на месте происшествия сообщило МЧС Башкирии в Max.

Как сообщили в ведомстве, в тушении задействованы 60 человек и 23 единицы техники.

Ранее в сети появилось видео с последствиями происшествия. На кадрах видно, как над предприятием поднимается огромный столб черного дыма.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. Возгорание произошло при зачистке одного из резервуаров от донных отложений. В результате нарушения технологического процесса вспыхнула нефть. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

По данным СМИ, пострадали семь человек. Четверых из них ищут спасатели, трое других госпитализированы в тяжелом состоянии.