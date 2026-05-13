В России захотели учредить еще один государственный праздник

В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником

Депутаты Госдумы разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником. Об этом сообщает ТАСС.

Один из авторов инициативы депутат Дмитрий Гусев напомнил, что в случае с Пасхой предлагается не делать дополнительного выходного дня.

«Мы подготовили [законопроект], который признает Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил в Вооруженных силах День военно-политических органов. Согласно указу главы государства, отмечать его будут ежегодно 15 мая.