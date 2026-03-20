Путин утвердил в России связанный с военными праздник

Путин утвердил в Вооруженных силах День военно-политических органов

Президент России Владимир Путин утвердил в Вооруженных силах (ВС) День военно-политических органов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 20 марта 2026 года.

Ранее Путин утвердил два новых праздника. Так, 8 сентября будут отмечать День языков народов Российской Федерации. Второй праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации — будет проходить ежегодно 30 апреля.