Самолет с 177 пассажирами подал сигнал бедствия из-за запаха керосина на борту

Bild: Три пассажира Lufthansa пострадали во время эвакуации из самолета в Афинах

Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в столице Греции. Об этом стало известно Bild.

Авиаинцидент произошел 11 мая во время рейса из Афин в Мюнхен, Германия. Лайнер с 177 пассажирами и 11 членами экипажа отправился в аэропорт назначения в 15:45 по местному времени. Во время набора высоты пилоты зафиксировали неисправность двигателя. При этом в задней части салона пассажиры почувствовали запах керосина.

Airbus A321 вернулся в Афины. Экипаж предложил пассажирам выбираться из салона по воздушным трапам. На борту началась паника, и три человека пострадали при эвакуации. «Вам не нужен ноутбук, вам нужна ваша жизнь», — крикнула женщина попутчице на видео очевидца.

Представитель авиаперевозчика подтвердил происшествие и отметил, что пострадавшие получили незначительные травмы. Им оказали помощь на месте. После инцидента клиентам компании перебронировали билеты на другие рейсы и предоставили номера в местном отеле. Инженеры выясняют причины технической неисправности воздушного судна.

Ранее турецкий самолет с 288 пассажирами загорелся после посадки в аэропорту. Во время эвакуации по воздушным трапам, два человека травмировали пальцы.