13:43, 12 мая 2026

Турецкий самолет с 288 пассажирами загорелся после посадки в аэропорту

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Турецкий самолет загорелся после посадки в аэропорту Непала, пассажиров экстренно эвакуировали. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post.

Инцидент произошел 11 мая на рейсе из Стамбула, Турция, в воздушную гавань Трибхуван в Катманду. Лайнер Turkish Airlines с 288 пассажирами на борту, включая 11 членов экипажа, застрял на взлетной полосе из-за возгорания шины на правом шасси — это спровоцировало закрытие аэродрома на 98 минут.

Уточняется, что во время эвакуации по воздушным трапам, два человека травмировали пальцы. По словам официальных лиц, возможными причинами пожара стала жесткая посадка или проблемы с давлением в шинах. Борт отстранили от полетов. Проводится расследование происшествия.

Ранее россиянам предрекли дефицит авиабилетов в Турцию. Уточняется, что флагманский турецкий перевозчик уже отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию.

