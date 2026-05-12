Турецкий самолет с 288 пассажирами загорелся после посадки в аэропорту

Самолет Turkish Airlines с 288 пассажирами на борту загорелся в аэропорту Непала

Турецкий самолет загорелся после посадки в аэропорту Непала, пассажиров экстренно эвакуировали. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post.

Инцидент произошел 11 мая на рейсе из Стамбула, Турция, в воздушную гавань Трибхуван в Катманду. Лайнер Turkish Airlines с 288 пассажирами на борту, включая 11 членов экипажа, застрял на взлетной полосе из-за возгорания шины на правом шасси — это спровоцировало закрытие аэродрома на 98 минут.

Уточняется, что во время эвакуации по воздушным трапам, два человека травмировали пальцы. По словам официальных лиц, возможными причинами пожара стала жесткая посадка или проблемы с давлением в шинах. Борт отстранили от полетов. Проводится расследование происшествия.

