Россиянам предрекли дефицит авиабилетов в Турцию и рост цен на туры из-за сокращения количества рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что флагманский турецкий перевозчик уже отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Кроме того, он постепенно приостанавливает полеты по 18 международным направлениям. Такое решение было принято из-за сложной международной обстановки, падения спроса со стороны европейцев и роста цен на авиационное топливо.

По словам руководителя туркомпании Lady On Travel Виктории Подольской, российские туристы уже ощущают последствия. Купивших туры с перелетами Turkish Airlines путешественников все чаще пересаживают на чартеры Southwind Airlines. По данным издания, условия там хуже: нет питания, салон менее комфортный, а расписание нестабильно.

Соотечественникам становится все сложнее планировать отпуск из-за регулярных отмен и переносов рейсов и «лотереи» с чартерами. Как считает Подольская, ситуация будет только ухудшаться. Если другие авиакомпании не введут дополнительные рейсы, сокращение количества перелетов вызовет дефицит авиабилетов и, как следствие, увеличение стоимости туров в курортную страну.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина описала полет авиакомпанией Turkish Airlines словами «адовый ад». Она раскритиковала авиаперевозчика за дорогие билеты при некомфортных условиях.

