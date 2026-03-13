17:57, 13 марта 2026

Российская телеведущая описала полет Turkish Airlines словами «адовый ад»

Телеведущая Бородина раскритиковала Turkish Airlines из-за грубых стюардесс
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российская телеведущая Ксения Бородина описала полет авиакомпанией Turkish Airlines словами «адовый ад» и поразилась грубости стюардесс. Своим опытом она поделилась в видео в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика россиянка призналась, что много раз пользовалась услугами авиакомпании, однако последний полет прошел для нее ужасно. В первую очередь звезду возмутило, что бизнес-класс в салоне Turkish Airlines отличался от эконома только тем, что был отделен от прохода маленькой шторой. Бородина раскритиковала авиаперевозчика за дорогие билеты при таких некомфортных условиях.

«Стюардессы-турчанки очень агрессивно себя ведут во время перелета. Если ты спишь, они грубо тебя будить начинают», — поделилась она. Россиянка также отметила, что сотрудники авиакомпании неаккуратно раскладывают ручную кладь на полках. Кроме того, по признанию ведущей, она часто возвращалась из путешествий со сломанным или испорченным чемоданом после рейсов Turkish Airlines.

К тому же по прилете в Москву Бородина узнала, что ее багаж потеряли. Помимо этого, на стойке регистрации сотрудница час отказывалась посадить телеведущую на забронированное ею место.

Ранее российская певица и блогерша Ольга Бузова описала конфликт с попутчиком в самолете фразой «я просто обалдела». Он начался из-за просьбы пилота оставить автограф для его девушки.

