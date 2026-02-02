Реклама

18:51, 2 февраля 2026

Бузова описала конфликт с попутчиком в самолете фразой «я просто обалдела»

Алина Черненко

Певица и блогерша Ольга Бузова пожаловалась на грубость попутчика на рейсе из Москвы в Нижний Новгород. Историей она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница, прилетевшая в российский город на презентацию фильма «Равиоли Оли», где она сыграла главную роль, рассказала, что после посадки самолета к ней подошел пилот. Сотрудник авиакомпании попросил у Бузовой автограф для своей девушки, которая является поклонницей звезды. Певица согласилась и ненадолго остановилась около выхода к трапу, что вызвало недовольство у одного из ее попутчиков.

«Мужчина невзрослый, мой ровесник: "У вас вообще-то весь полет был для этого! Вы всех пассажиров задерживаете". Я просто не то, что опешила, я обалдела. Это заняло несколько секунд, в этот момент еще даже двери не открылись, они были на подходе», — такими фразами описала конфликт блогерша.

Она призналась, что ответила недовольному мужчине: «Ради любви, ради девушки можно пять секунд и постоять», — и призвала людей быть добрее и адекватнее.

Ранее Бузова рассказала, почему перестала общаться с бывшими коллегами по шоу «Дом-2». Ударом для певицы стало то, что ведущим программы стал ее бывший возлюбленный.

