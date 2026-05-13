Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
18:55, 13 мая 2026Авто

Автопрому Германии предрекли волну сокращений

VDA: К 2035-му немецкая автоиндустрия может потерять еще 125 тысяч рабочих мест
Вячеслав Агапов

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

К 2035 году немецкая автоиндустрия может потерять еще 125 тысяч рабочих мест. Волну сокращений автопрому Германии предрекли в объединении VDA, сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, к настоящему дню лишились работы уже 100 тысяч человек. В общей сложности с 2019 года потери отрасли могут составить 225 тысяч рабочих мест.

Среди причин массовых увольнений переход на электромобили, запрет ЕС на новые бензиновые и дизельные авто с 2035 года, дорогая производственная база в стране, снижение конкурентоспособности, а также перенос новых вакансий на зарубежные площадки. Только жесткий запрет на продажу новых машин с ДВС может стоить Германии 50 тысяч рабочих мест.

Обострение отношений между США и Ираном уже привело автопром Германии к перебоям с поставками сырья. По данным Института экономических исследований Ifo, нехватку компонентов и сырья ощутили 9,3 процента опрошенных в апреле компаний. Отмечается, что в марте этот показатель находился на уровне всего 1 процента. В институте констатировали, что признаки дефицита в автомобильной промышленности становятся все очевиднее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

    Гоблин рассказал о прочитанном в советской газете фейке про ЦРУ

    1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере из-за опасного вируса

    Борьбу с жилыми гаражами в России сочли бессмысленной

    Секретные данные Apple украли

    Похудевшая на 73 килограмма россиянка поразила результатом преображения

    Лавров назвал цель агрессии США против Ирана

    В российском регионе арестовали троих сотрудников детского сада

    Раскрыт план по свержению Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok