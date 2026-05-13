Автопрому Германии предрекли волну сокращений

VDA: К 2035-му немецкая автоиндустрия может потерять еще 125 тысяч рабочих мест

К 2035 году немецкая автоиндустрия может потерять еще 125 тысяч рабочих мест. Волну сокращений автопрому Германии предрекли в объединении VDA, сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, к настоящему дню лишились работы уже 100 тысяч человек. В общей сложности с 2019 года потери отрасли могут составить 225 тысяч рабочих мест.

Среди причин массовых увольнений переход на электромобили, запрет ЕС на новые бензиновые и дизельные авто с 2035 года, дорогая производственная база в стране, снижение конкурентоспособности, а также перенос новых вакансий на зарубежные площадки. Только жесткий запрет на продажу новых машин с ДВС может стоить Германии 50 тысяч рабочих мест.

Обострение отношений между США и Ираном уже привело автопром Германии к перебоям с поставками сырья. По данным Института экономических исследований Ifo, нехватку компонентов и сырья ощутили 9,3 процента опрошенных в апреле компаний. Отмечается, что в марте этот показатель находился на уровне всего 1 процента. В институте констатировали, что признаки дефицита в автомобильной промышленности становятся все очевиднее.