13:49, 4 мая 2026Авто

Автопром Германии столкнулся с новыми проблемами

Конфликт США и Ирана оставил немецкие автозаводы без гелия для аккумуляторов
Марина Аверкина

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Обострение отношений между США и Ираном привело автопром Германии к перебоям с поставками сырья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Института экономических исследований Ifo.

Нехватку компонентов и сырья ощутили 9,3 процента опрошенных в апреле компаний. Отмечается, что в марте этот показатель находился на уровне всего 1 процента. В институте констатировали, что признаки дефицита в автомобильной промышленности становятся все очевиднее.

Актуальной проблемой исследователи назвали обеспечение гелием. Этот газ используется для выпуска полупроводников и аккумуляторных батарей. Европейский союз на 40 процентов закрывает свою потребность в нем за счет поставок из Катара. Сейчас этот маршрут затруднен из-за проблем с проходом судов через Ормузский пролив. Эксперт института Анита Велфль отметила, что конфликт вокруг Ирана дополнительно осложняет и без того непростое положение в секторе.

События последних месяцев повлияли на ухудшение перспективных ожиданий руководителей автопредприятий. Аналитики института связывают это с общими пессимистичными настроениями в экономике, которые на фоне дорогих энергоносителей заметно снижают спрос на новые машины.

Ранее стало известно, что прибыль Volkswagen рухнула на 28 процентов. Глава концерна Оливер Блюме объяснил ухудшение результатов военными конфликтами, геополитической нестабильностью, торговыми барьерами, ужесточением регулирования и острой конкурентной борьбой.

