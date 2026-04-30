Ушедший из России автоконцерн объявил о резком падении прибыли

ТАСС: Прибыль Volkswagen рухнула на 28 % из-за пошлин и высокой конкуренции

Немецкий автоконцерн Volkswagen завершил первый квартал 2026 года с чистой прибылью 1,56 миллиарда евро, что на 28,4 процента ниже аналогичного периода прошлого года. Тогда компания заработала 2,19 миллиарда евро, пишет ТАСС.

Выручка за январь–март снизилась на 2,5 процента и составила 75,7 миллиарда евро. Операционная рентабельность реализации опустилась до 3,3 процента по сравнению с 3,7 процента годом ранее.

Глава концерна Оливер Блюме объяснил ухудшение результатов военными конфликтами, геополитической нестабильностью, торговыми барьерами, ужесточением регулирования и острой конкурентной борьбой.

Главный удар пришелся на основные рынки производителя — Китай и США. Ослабление спроса в этих регионах привело к тому, что общемировые поставки всех марок концерна за квартал сократились на четыре процента, до 2,05 миллиона автомобилей. Падение в Китае и Северной Америке не смогли компенсировать даже возросшие продажи в Европе.

Не стали поддержкой и результаты «дочек» — Traton и Porsche. Производитель спортивных автомобилей ранее отчитался о падении чистой прибыли практически на четверть. Выпускающая грузовики компания Traton с брендами MAN и Scania также зафиксировала значительное снижение прибыли.

Ранее Mercedes-Benz сообщил, что в первом квартале 2026 года его операционная прибыль (до вычета процентов и налогов) составила 1,9 миллиарда евро, что на 17 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года.