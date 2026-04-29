Экономика
19:30, 29 апреля 2026

Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

Reuters: Прибыль Mercedes снизилась на 17 % из-за пошлин и падения продаж в КНР
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Немецкий Mercedes-Benz сообщил, что в первом квартале 2026 года его операционная прибыль (до вычета процентов и налогов) составила 1,9 миллиарда евро, что на 17 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее, пишет Reuters.

При этом квартальный результат производителя оказался значительно лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали падение операционной прибыли на 29 процентов.

Причиной снижения показателя в компании называют возросшие импортные пошлины, удорожание сырья и резкого спада продаж в Китае — на 27 процентов. Кроме того, в последние месяцы резко выросли издержки из-за ближневосточного конфликта.

Глава концерна Ола Каллениус заявил, что компания намерена достойно пройти сложный период за счет жесткой экономии, включая сокращение штата, и масштабного обновления модельного ряда. Так, за два года (2026-2027) на рынок должны выйти 40 новых моделей. Во втором полугодии компания надеется нарастить продажи благодаря выходу обновленного S-класса и других новинок, чтобы укрепить позиции в премиум-сегменте Китая и вернуться к среднесрочной рентабельности до 10 процентов.

Ранее россиянам перечислили новинки Международного автосалона в Пекине, которые в скором времени появятся у дилеров в продаже. У отечественных автолюбителей будет возможность приобрести седаны BMW 5-й и 7-й серии, кроссовер BMW XM и дургие модели глобальных брендов.

