Названы доступные для россиян новинки Пекинского автосалона

«РГ»: Дилеры привезут в Россию последние модели BMW, Lexus, Toyota и Volkswagen

Международный автосалон в Пекине, который стартовал 24 апреля и будет работать до 3 мая, собрал на выставочной площадке почти 1500 автомобилей, среди которых заявлена 181 мировая премьера. Какие из новинок доберутся до России, крупнейшие дилеры страны рассказали «Российской газете» («РГ»).

У отечественных автолюбителей будет возможность приобрести седаны BMW 5-й и 7-й серии, кроссовер BMW XM, заявил глава департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. В России уже доступен к покупке внедорожник Lexus GX, а седан Lexus ES ожидается у дилеров в 2026 году. Кроме того, в Россию привезут электрокары Toyota — BZ5 и BZ7. В июне или июле этого года в продажу поступит Volkswagen ID.Era 9X.

Директор по маркетингу компании «Авилон» Юрий Блинов дополнил список доступных для российских покупателей моделей, представленных на выставке в Китае. В него попали Li L9 Livis, Aito M9, Zeekr 007, Avatr 12, Xiaomi SU7 и Geely Galaxy E8.

Ранее Toyota Motor отчиталась о результатах минувшего финансового года. Из отчетности следует, что в 2025 году японский автопроизводитель продал более 10,47 миллиона машин, что стало новым рекордом реализации впервые за два года.