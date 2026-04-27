Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:41, 27 апреля 2026Авто

Ушедший из России концерн установил рекорд продаж машин

ТАСС: Toyota обновила рекорд продаж, реализовав почти 10,5 миллиона машин
Марина Аверкина

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Toyota Motor отчиталась о результатах минувшего года. Из отчетности следует, что в 2025 году японский автопроизводитель продал более 10,47 миллиона машин, что стало новым рекордом. Этот показатель стал новым рекордом реализации впервые за два года, пишет ТАСС.

Рекордных цифр удалось достичь, несмотря на ряд серьезных проблем, отмечают японские аналитики. Речь про давление торговых тарифов, введенных администрацией президента США Трампа. Для автомобильной отрасли Японии эти пошлины оказались особенно болезненными.

Не помешал рекорду и резкий спад экспорта в страны Ближнего Востока из-за военного конфликта. В марте (месяц, который входит в отчетность) поставки туда обрушились на 46,4 процента.

В целом глобальные продажи Toyota за 2025 финансовый год выросли на 2 процента. При этом на японском рынке сократились на 2 процента, до 1,48 миллиона машин, а за пределами страны, напротив, увеличились на 2,7 процента, до 9 миллионов единиц.

Ранее стало известно, что японская Mitsubishi, прекратившая официальные поставки в Россию, инициировала масштабную сервисную кампанию, которая затронет 108 046 машин. Под отзыв попадают кроссоверы Outlander и Outlander hybrid. По данным регулятора, причиной стала вероятность разрыва газового пружинного цилиндра или неожиданное падение двери багажника, что увеличивает риск получения травм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok