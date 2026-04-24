11:52, 24 апреля 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

Mitsubishi отзовет почти 109 тысяч кроссоверов Outlander из-за дверей багажника
Марина Аверкина

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Японская Mitsubishi, прекратившая официальные поставки в Россию, инициировала масштабную сервисную кампанию, которая затронет 108 046 машин, реализованных в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв попадают кроссоверы Outlander и Outlander hybrid. По данным регулятора, причиной стала вероятность разрыва газового пружинного цилиндра или неожиданное падение двери багажника, что увеличивает риск получения травм.

Для устранения дефекта компания Mitsubishi бесплатно заменит левую и правую газовые пружины багажной двери, заявили в компании.

Ранее стало известно, что американский Ford в очередной раз инициировал масштабную сервисную кампанию, которая затронет 140 201 пикап Ranger, реализованные на местном рынке. По данным регулятора, причина кроется в электропроводке.

За несколько дней до этого производитель объявил отзыв, который затронет около 1,4 миллиона пикапов модели F-150, проданных в США. По данным Национального управления безопасности дорожного движения, причиной стали жалобы владельцев на самопроизвольное включение пониженной передачи во время движения.

