11:04, 22 апреля 2026

Ушедший из России автогигант снова объявил масштабный отзыв машин

Reuters: Ford отзовет более 140 тысяч пикапов Ranger из-за проблем с проводкой
Марина Аверкина

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / Fotodom

Американский Ford, прекративший официальные продажи на российском рынке, в очередной раз инициировал масштабную сервисную кампанию, которая затронет 140 201 пикап Ranger, реализованные на местном рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

По данным регулятора, причина кроется в электропроводке. Специалисты установили, что жгуты проводов, идущие к солнцезащитному козырьку или проложенные под обшивкой потолка, могли быть проложены не по технологии. В некоторых случаях изоляционный слой оказался слишком толстым. Из-за этого провода рискуют повредиться и спровоцировать короткое замыкание, что повлечет возгорание и повышает вероятность аварии или получения травм.

В рамках отзыва официальные дилерские центры Ford проведут осмотр состояния проводки на каждом отозванном пикапе. Кроме того, будет выполнено обновление встроенного программного обеспечения модуля, отвечающего за управление кузовным оборудованием. Если в ходе диагностики выявят поврежденный жгут, его бесплатно заменят на новый.

Ранее Ford объявил сервисную кампанию, которая затронет около 1,4 миллиона пикапов модели F-150. По данным регулятора, причиной отзыва стали жалобы владельцев на самопроизвольное включение пониженной передачи во время движения.

