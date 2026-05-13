18:50, 13 мая 2026Культура

ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

Глава «ON Лейбла» признала несовершенство ИИ в борьбе с пропагандой наркотиков
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски рассказала, с какими сложностями приходится сталкиваться в ходе редактирования треков после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков. Ее слова передает НСН.

Бойчевски отметила, что процесс фильтрации спорного контента в музыкальных каталогах требует серьезной доработки. Она отметила, что оперативно очистить стриминги от треков с упоминанием наркотиков невозможно.

«Это неподъемная задача в оперативный срок, даже при условии наличия инструментов для автоматизации. ИИ не слишком практичен: ему нужен тюнинг и помощь человека в экспертизе. Этот инструмент требует ресурсов и времени», — сказала Бойчевски.

Также она отметила, что причины удаления тех или иных композиций могут быть шире и сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ранее рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поддержал запрет упоминания наркотических веществ в песнях. Исполнитель подчеркнул, что хороший трек не пострадает от такого вида цензуры.

