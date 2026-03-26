Культура
15:34, 26 марта 2026

Баста оценил запрет упоминания наркотиков в песнях

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) поддержал запрет упоминания наркотических веществ в песнях. Его комментарий приводит «Звездач».

Исполнитель подтвердил, что в его композициях тоже встречаются упоминания запрещенных веществ. В то же время он подчеркнул, что хороший трек не пострадает от такого вида цензуры.

«Если моя музыка зависит от строчки про наркотики, значит, моя музыка не очень», — считает Баста. Артист добавил, что «закон есть закон», и предположил, что подобные нововведения заставят авторов песен «напрягать мозг».

Ранее некоторые песни российской группы «Агата Кристи», которые были удалены с отечественных музыкальных платформ, вновь стали доступны для прослушивания в измененном виде. В композициях теперь полностью отсутствуют упоминания наркотических веществ.

1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предполагают уголовную и административную ответственность за упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    На Украине объяснили действия втянувших США в войну с Ираном

    Врач опроверг три популярных заблуждения о гигиене полости рта

    Начало года назвали худшим для ресторанного рынка России за 25 лет

    В России на машинах Exeed появится очень полезная опция

    Баста оценил запрет упоминания наркотиков в песнях

    Малышева призвала послать рак

    Путин упомянул коронавирус в контексте войны США и Ирана

    Кремль выступил с заявлением по Ближнему Востоку

    На Украине придумали способ получить новые деньги от Европы

    Все новости
