На музыкальные платформы вернули пропадавшие песни «Агаты Кристи» в измененном виде

Ранее удаленные с музыкальных платформ песни «Агаты Кристи» вернули на сервисы

Некоторые песни российской группы «Агата Кристи», которые были удалены с отечественных музыкальных платформ, вновь стали доступны для прослушивания в измененном виде. На это обратило внимание РИА Новости.

Так, на площадке появился трек «Опиум для никого». Сейчас найти его можно под названием «Для никого». Также полностью возвращен альбом «Ураган». В песнях теперь полностью отсутствуют упоминания наркотических веществ.

О том, что три альбома «Агаты Кристи» удалили со стримингов из-за пропаганды наркотиков, стало известно 2 марта.

1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предполагают уголовную и административную ответственность за упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства.