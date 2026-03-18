22:31, 18 марта 2026

На музыкальные платформы вернули пропадавшие песни «Агаты Кристи» в измененном виде

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Некоторые песни российской группы «Агата Кристи», которые были удалены с отечественных музыкальных платформ, вновь стали доступны для прослушивания в измененном виде. На это обратило внимание РИА Новости.

Так, на площадке появился трек «Опиум для никого». Сейчас найти его можно под названием «Для никого». Также полностью возвращен альбом «Ураган». В песнях теперь полностью отсутствуют упоминания наркотических веществ.

О том, что три альбома «Агаты Кристи» удалили со стримингов из-за пропаганды наркотиков, стало известно 2 марта.

1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предполагают уголовную и административную ответственность за упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    В России заявили о разрушении США еще одной страны на Ближнем Востоке

    Каллас призвали заменить на посту главы евродипломатии

    В США оценили шансы экономики страны выдержать войну с Ираном

    В США назвали самоубийством проведение наземной операции в Иране

    Захарова высказалась о новых антироссийских санкциях Евросоюза

    США зарегистрировали домен aliens после обещаний Трампа об инопланетянах

    «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Голливудский актер и отсутствовавший на публике экс-глава офиса Зеленского съездили к ВСУ

    Лолита едва не лишилась дома в Болгарии из-за ошибки строителей

    Все новости
