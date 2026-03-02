Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:31, 2 марта 2026Культура

Самые известные альбомы «Агаты Кристи» удалили со стримингов

Три альбома «Агаты Кристи» удалили со стримингов из-за пропаганды наркотиков
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

С российских стримингов удалили три самых известных альбома группы «Агата Кристи». Вышедшие в 1990-х «Декаданс», «Опиум» и «Ураган» стали недоступны из-за пропаганды наркотиков в текстах песен, сообщает 66.ru.

По словам основателя группы Вадима Самойлова, поводом для удаления записей из открытого доступа стали упоминания наркотических веществ в некоторых песнях. Он пообещал вернуть альбомы на стриминги после внесения изменений в композиции.

«Мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся», — заявил Самойлов. Музыкант также поддержал цензурные ограничения, действующие в России.

1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предполагают уголовную и административную ответственность за упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. Что известно о трагедии в московской гостинице?

    В России осудят известного рэпера

    Назван возможный срок завершения конфликта вокруг Ирана

    В Москву вернутся ночные заморозки

    Россиянин поставил на три футбольных матча и выиграл 3,8 миллиона рублей

    В России нашли поставщиков оружия для криминальных структур

    Масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России оценили

    В Кремле высказались о контактах с Ираном и странами региона

    Число эвакуированных из Ирана россиян изменилось

    Названа неожиданная группа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok