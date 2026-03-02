Самые известные альбомы «Агаты Кристи» удалили со стримингов

Три альбома «Агаты Кристи» удалили со стримингов из-за пропаганды наркотиков

С российских стримингов удалили три самых известных альбома группы «Агата Кристи». Вышедшие в 1990-х «Декаданс», «Опиум» и «Ураган» стали недоступны из-за пропаганды наркотиков в текстах песен, сообщает 66.ru.

По словам основателя группы Вадима Самойлова, поводом для удаления записей из открытого доступа стали упоминания наркотических веществ в некоторых песнях. Он пообещал вернуть альбомы на стриминги после внесения изменений в композиции.

«Мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся», — заявил Самойлов. Музыкант также поддержал цензурные ограничения, действующие в России.

1 марта 2026 года в силу вступили изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предполагают уголовную и административную ответственность за упоминание наркотиков в произведениях литературы и искусства.