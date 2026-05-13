Последствия взрыва на нефтебазе в российском регионе сняли на видео

В сети появились кадры последствий взрыва на нефтебазе в Башкирии, в результате которого пострадали семь сотрудников. Видео публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как над предприятием поднимается огромный столб черного дыма. Огнем охвачен один из нефтяных резервуаров.

О взрыве на производственной станции в Башкирии стало известно утром 13 мая. В МЧС сообщили, что ЧП случилось из-за нарушения технологического процесса.

По последним данным, двое из семи пострадавших работников находятся в крайне тяжелом состоянии: у одного из сотрудников обгорело 90 процентов тела, у второго — 60 процентов.