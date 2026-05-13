19:01, 13 мая 2026Наука и техника

Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны

TWZ: Использование жидкого топлива в «Сармате» кажется пережитком холодной войны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Использование жидкостного ракетного двигателя, который можно считать устаревшим решением, в межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Сармат» дает российскому изделию преимущества. Особенность МБР оценило американское издание TWZ.

«Тот факт, что "Сармат" работает на жидком топливе, может показаться пережитком холодной войны. Однако, как мы уже обсуждали ранее, это дает определенные преимущества», — говорится в публикации.

В частности, жидкостный ракетный двигатель превосходит аналоги по мощности. Также жидкостные ракеты обладают весовым преимуществом по сравнению с твердотопливными. При этом жидкостные ракеты сложно поддерживать в заправленном состоянии в течение длительного времени.

Ранее в мае стало известно, что в России успешно испытали комплекс с тяжелой МБР «Сармат». Ракета, которая придет на смену комплексу Р-36М2 «Воевода», сможет гарантированно преодолевать системы противоракетной обороны.

