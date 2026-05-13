Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:01, 13 мая 2026Силовые структуры

У расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью мужчины был сообщник

В Калуге полиция задержала сообщника расстрелявшего чемпиона Исаева
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: May_Chanikran / Shutterstock / Fotodom

В Калуге полиция задержала возможного сообщника мужчины, который расстрелял чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался 53-летний житель Калуги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 119 и 33, 105 УК РФ.

По имеющимся данным, задержанный неоднократно угрожал Исаеву и в момент совершения преступления находился рядом с нападавшим, помогая ему.

О трагедии стало известно 7 мая. Сообщалось, что расправу мог совершить бывший возлюбленный девушки Исаева, который открыл огонь из охотничьего ружья. Стрелок уже признал свою вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Женщин призвали отказаться от одного правила гигиены

    Стало известно о скором визите европейских депутатов в Россию

    Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

    Гоблин рассказал о прочитанном в советской газете фейке про ЦРУ

    1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере из-за опасного вируса

    Борьбу с жилыми гаражами в России сочли бессмысленной

    Секретные данные Apple украли

    Похудевшая на 73 килограмма россиянка поразила результатом преображения

    Лавров назвал цель агрессии США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok