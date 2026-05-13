У расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью мужчины был сообщник

В Калуге полиция задержала сообщника расстрелявшего чемпиона Исаева

В Калуге полиция задержала возможного сообщника мужчины, который расстрелял чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался 53-летний житель Калуги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 119 и 33, 105 УК РФ.

По имеющимся данным, задержанный неоднократно угрожал Исаеву и в момент совершения преступления находился рядом с нападавшим, помогая ему.

О трагедии стало известно 7 мая. Сообщалось, что расправу мог совершить бывший возлюбленный девушки Исаева, который открыл огонь из охотничьего ружья. Стрелок уже признал свою вину.